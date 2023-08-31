banner913
banner932
Galatasaray'ın grubu belli oldu
Galatasaray'ın grubu belli oldu
8 0
“Kıbrıs Türk halkı devletinden asla vazgeçmeyecek”
“Kıbrıs Türk halkı devletinden asla vazgeçmeyecek”
14 0
 
Büyük zaferin 101’inci yılı
Büyük zaferin 101’inci yılı
13 0
Özersay’dan osmosis uyarısı
Özersay’dan osmosis uyarısı
16 0
Dikkat! Kafanıza trafik lambası düşebilir!
Dikkat! Kafanıza trafik lambası düşebilir!
19 0
Gökyüzünde görsel şölen
Gökyüzünde görsel şölen
38 0
Çalışma Bakanlığı ile GİKAD arasında iş birliği protokolü
Çalışma Bakanlığı ile GİKAD arasında iş birliği protokolü
22 0
banner964

Yenicami, yabancılarını belirledi

banner476

banner825
Yenicami, yabancılarını belirledi
banner971
Süper Lig ekibi Yenicami 2023-24 sezonunda oynatacağı yabancılarını belirledi.
Başkentin siyah-beyazlı ekibi Yenicami’de yabancı futbolcular Nijerya uyruklu 27 yaşındaki UzochukwuUgwu ve Fildişi Sahili uyruklu 32 yaşındaki ChristianKouakou, Miracle Değirmenlik ile önceki gün oynanan hazırlık maçında göz doldurdular.
Yenicami’nin 3-1 kazandığı karşılaşmada her iki futbolcu da birer gole imza atarken dün de kendilerini Yenicami yapan sözleşmeye imza attılar.
 
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.