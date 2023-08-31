Yenicami, yabancılarını belirledi

Süper Lig ekibi Yenicami 2023-24 sezonunda oynatacağı yabancılarını belirledi.

Başkentin siyah-beyazlı ekibi Yenicami’de yabancı futbolcular Nijerya uyruklu 27 yaşındaki UzochukwuUgwu ve Fildişi Sahili uyruklu 32 yaşındaki ChristianKouakou, Miracle Değirmenlik ile önceki gün oynanan hazırlık maçında göz doldurdular.

Yenicami’nin 3-1 kazandığı karşılaşmada her iki futbolcu da birer gole imza atarken dün de kendilerini Yenicami yapan sözleşmeye imza attılar.



