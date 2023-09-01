Koral Aşam’ın Türkiye’ye girişi engellendi

Dev-İş Başkanı Koral Aşam’ın Türkiye’ye girişi, N-82 tahdit koduyla engellendi.

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) Başkanı Koral Aşam’ın Türkiye’ye girişi, N-82 tahdit koduyla engellendi.

Aşam, bir grup sendikacıyla Petrol – İş’in Genel Kurul toplantısına katılmak üzere İstanbul’a gitmişti.

Aşam ile birlikte kongreye katılmak üzere İstanbul’a giden DEV-İŞ eski başkanlarından Hasan Felek, verdiği bilgide, Aşam’ın N-82 kodu gerekçe gösterilerek girişine izin verilmediğini ve polis tarafından Göç İdaresi’ne alındığını söyledi.

Felek, daha geniş açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılacağını ifade etti.

Aşam’ın ilk uçakla bugün adaya geri gönderilmesi bekleniyor.

TÜRKİYE’YE ALINMAYAN KIBRISLI TÜRK SAYISI 10’A YÜKSELDİ

Türkiye’ye girişi “N-82” ya da “G-82” tahdit kodlarıyla engellenen ve bu durumu kamuoyuyla paylaşan Kıbrıslı Türklerin sayısı, Aşam ile birlikte 10’a yükselmiş durumda.

Daha önce de eski Cumhurbaşkanlığı Basın Koordinatörü Ali Bizden, Araştırmacı Ahmet Cavit An, eski parlamenter Okan Dağlı, Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, BRTK eski Müdürü Aysu Basri Akter, Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, gazeteci Başaran Düzgün ve gazeteci Ulaş Barış’ın Türkiye’ye girişine izin verilmemişti.

BU KODLARIN ANLAMLARI NE?

“N-82” kodu Türkiye’ye giriş yapmak için ön izin almak zorunda olan yabancılara uygulanıyor.

Hukuki kaynaklar, bu kodun, ‘ülkeye giriş yasağının bir uygulaması’ olduğunu ve dava açıp kod iptal edilmeden, yabancının Türkiye’ye girmesinin mümkün olmadığını söylüyor.

Kıbrıslı Türklerin seyahat hakkını gasp eden bir diğer kod ise “G-82” olmuştu.

Türkiye’ye girişi engellenen ilk 5 Kıbrıslı Türk, “G-82” kodu gerekçesiyle Türkiye’ye alınmamıştı.

Türkiye, “G-82” kodunu, “milli güvenlik aleyhine faaliyette bulunan veya bulunduğu şüphesi olan yabancılar” için uyguluyor. Hukuki kaynaklar, bu kodun “istihbari bilgilere dayanılarak konulabildiğini ve sadece dava yoluyla kaldırılabileceğini” söylüyor.

