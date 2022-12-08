Yeniboğaziçi’nin genç yeteneği sezonu kapattı

İbrahim DALOĞLU

Yeniboğaziçi'nin genç futbolcusu İsmail Köseoğlu, sol dizinden ön çapraz bağ ameliyatı oldu.

Dr. Hüseyin Kalgay tarafından yapılan ameliyat başarılı geçti.

İsmail'in sezonu kapattığı ve en az 6 ay yeşil sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Kulüp Başkanı Mehmet Fahlioğluları ve eski başkanlardan Yeniboğaziçi Alt Yapı Sorumlusu Kemal Köseoğlu genç oyuncuya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Öye yandan Yeniboğaziçi Kulübü sosyal medya hesabından genç futbolcuları için mesaj yayınladı:

Mesaj şöyle:

Geçmiş Olsun Dileklerimizle…

Genç oyuncularımızdan İsmail Köseoğlu geçirdiği sakatlık sonucu başarılı bir çapraz bağ ameliyatı oldu. Kulübümüz Altyapı Komitesinin de katkıları ile ameliyat ettirdiği İsmail Köseoğlu’na geçmiş olsun dileklerini iletir kendisini en erken zamanda sahalarda görmeyi temenni eder.

