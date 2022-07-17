Yeniboğaziçi 'Kahraman'a emanet

Aksa 1. Lig ekibi Yeniboğaziçi’nde teknik direktör Mustafa Borataş'ın ani bir kararla istifa etmesinden sonra yeni teknik direktörünü belirledi.

Borataş’ın ayrılışı sonrasında teknik adam arayışlarına başlayan Mehmet Fahlioğulları başkanlığındaki Yeniboğaziçi yönetim kurulu deneyimli teknik direktör Kılıçali Kahraman'ı takımın başına getirdi.

Geçmiş sezonlarda da Yeniboğaziçi'ni çalıştırmış olan Teknik Direktör Kahraman, başkan Fahlioğulları ile anlaşır anlaşmaz hiç vakit kaybetmeden çalışmalarına başladı.

Tarafların anlaşması sonrasında kulüpten yapılan açıklama ise şöyle;

"Köklü bir geçmişe sahip olan Yeniboğaziçi camiası olarak, Teknik direktör Mustafa Borataş ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Geleceğe yönelik plan ve hedeflerimiz doğrultusunda Teknik direktörlük için daha önceden kulübümüzde şampiyonluk yaşayan ve takımımızı Süper Lig’e çıkarma başarısı gösteren Kılıçali Kahraman ile anlaşmış bulunuyoruz. Yeni teknik direktörümüzün takımımızı ve geleceğe yönelik uzun vadeli planlarımızı en iyi şekilde yürüteceğine inanıyoruz."

