Kırmızı Grup’ta zorlu maçın hakemi Zekai Töre

Kırmızı Grup’ta Cumartesi günü zirve mücadelesi veren İskele Trabzonspor ile Yeni Erenköy takımları arasındaki zorlu mücadeleyi Zekai Töre yönetecek

İktisatbank BTM 1. Lig’de 11. Hafta karşılaşmalarında heyecan Cumartesi ve Pazar günü iki grupta oynanacak olan toplam 10 maçla devam edecek.

Kırmızı Grup’ta Cumartesi günü zirve mücadelesi veren İskele Trabzonspor ile Yeni Erenköy takımları Akova Eray Vudalı Stadı’nda kozlarını paylaşacaklar. Saat 14.00’te başlayacak olan bu karşılaşmayı Zekai Töre yönetecek.

Kırmızı Grupta Cumartesi günü oynanacak diğer maç ise Mehmetçik ile Serdarlı arasında saat 14.00’te olacak. Bu grupta diğer maçlar ise Pazar günü oynanacak.

Beyaz Grup’ta da Cumartesi günü iki maç oynanacak, Pazar günü ise 3 maç oynanarak 11. Hafta maçları tamamlanmış olacak. Bu gruptaki tüm maçlar saat 10.30’da başlayacak.



İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup

26 Şubat 2022 – Cumartesi

14.00 Mehmetçik Stadı’nda Mehmetçik-Serdarlı (Burak Mandıralı)

14.00 Akova Eray Vudalı Stadı’nda SFC 1461 İskele Trabzon-Yenierenköy (Zekai Töre)

27 Şubat 2022 – Pazar

10.30 Geçitkale Stadı’nda Geçitkale-Akova Vuda (Sabriye Atikoğlu)

10.30 Balıkesir Stadı’nda Gülgün Süt Düzova-Vadili (Fatih Bardakçıoğlu)

14.00 Dörtyol Adem Nural Stadı’nda Türkmenköy-Demirerler Cons.Demirhan (Abdullah Genç)

İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup

26 Şubat 2022 – Cumartesi

10.30 Doğancı Emek Stadı’nda Doğancı-Yılmazköy (Hüseyin Özaşık)

10.30 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Sadrazam Kayalar-Lapta (Necmi Bulut)

27 Şubat 2022 – Pazar

10.30 Beylerbeyi Dr. Ali Özsoy Stadı’nda Tatlısu-Tüfekçi Ortaköy (Olgun Canik)

10.30 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Dikmen Gücü-Ozanköy (Hüseyin Özaşık)

10.30 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda Karaoğlanoğlu-Denizli (Ömer Doğru)

