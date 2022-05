Yayın gelirinden en fazla kazanç Fenerbahçe’nin

Spor Toto Süper Lig’de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, 204,8 milyon lirayla yayın gelirinden en fazla kazanç sağlayan kulüp oldu

Sarı-lacivertliler; katılım payı, elde ettiği galibiyet ve beraberlikler, şampiyonlar payı ve lig sonundaki derecesiyle pastanın en büyük dilimini almaya hak kazandı.

Sezonu şampiyonlukla noktalayan Trabzonspor, 177,8 milyon lirayla bu klasmanda ikinci sırada yer alırken, ligi 13. sırada bitiren Galatasaray, 165,2 milyon liralık edinim ile üçüncülüğü elde etti.

Lig altıncısı Beşiktaş ise 155,5 milyon lirayla yayın geliri paylaşımında dördüncülükle yetindi.

SÜPER LİG YAYIN GELİRİ

Süper Lig yayın hakları 2016-17 sezonunda 500 milyon dolara satın alınsa da bu meblağ ilerleyen yıllarda peyderpey düşmeye başladı.

İlk yıllarda yarısı döviz, diğer yarısı Türk lirası üzerinden yapılan ödemeler son 2 sezonda tamamen liraya endekslendi ve totaldeki düşüş devam etti.

Bu çerçevede geride bıraktığımız sezon ligin yayın bedeli 2 milyar 650 bin lira olarak şekillendi.

YAYIN GELİRİ DAĞILIMI

Yayın gelirinden Türkiye Futbol Federasyonu ve alt ligler için paylar çıktığında Süper Lig kulüplerine yaklaşık 2,1 milyar liralık pay kalıyor.

Bu gelirin dağıtım kıstaslarıysa şöyle:

* % 37 Katılım Payı

* % 46 Performans payı

* % 11 Şampiyonlar payı

* % 6 Ligde ilk 6 takım payı

Bu kıstaslar neticesinde;

* Her takım 38,85 milyon liralık katılım payını kasasına koydu.

* Takımlar her galibiyette 2,54 milyon lira, beraberlikte 1,27 milyon lira kazandı.

* Geçmişte şampiyonluk yaşayan kulüpler, elde ettikleri her şampiyonluk için 3,55 milyon lira aldı.

* Lig şampiyonu Trabzonspor 40,5 milyon lira, lig ikincisi Fenerbahçe 32,5 milyon lira, lig üçüncüsü Konyaspor 24,5 milyon lira, lig dördüncüsü Başakşehir 16,5 milyon lira, lig beşincisi Alanyaspor 8 milyon lira ve lig altıncısı Beşiktaş 4 milyon lirayla ödüllendirildi.