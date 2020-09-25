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Vincent Aboubakar yeniden Beşiktaş’ta

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Beşiktaş, 28 yaşındaki Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı

Vincent Aboubakar yeniden Beşiktaş’ta
Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, eski golcüsü Aboubakar'ı yeniden renklerine bağladı.
Porto ile anlaşarak İstanbul'a gelen ve sağlık kontrolünden geçen Vincent Aboubakar ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Golcü futbolcunun sakatlığının nüksetmesi durumunda Beşiktaş’ın sözleşmeyi feshetme hakkı bulunuyor.
Kamerunlu golcü, Beşiktaş forması giydiği 2016-2017 sezonundan siyah beyaz formayla 38 maçta 19 gol 4 asistle oynamıştı.
 
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