Vincent Aboubakar yeniden Beşiktaş’ta

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, eski golcüsü Aboubakar'ı yeniden renklerine bağladı.
Porto ile anlaşarak İstanbul'a gelen ve sağlık kontrolünden geçen Vincent Aboubakar ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Golcü futbolcunun sakatlığının nüksetmesi durumunda Beşiktaş’ın sözleşmeyi feshetme hakkı bulunuyor.
Kamerunlu golcü, Beşiktaş forması giydiği 2016-2017 sezonundan siyah beyaz formayla 38 maçta 19 gol 4 asistle oynamıştı.
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