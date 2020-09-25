Vincent Aboubakar yeniden Beşiktaş’ta

Beşiktaş, 28 yaşındaki Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, eski golcüsü Aboubakar'ı yeniden renklerine bağladı.

Porto ile anlaşarak İstanbul'a gelen ve sağlık kontrolünden geçen Vincent Aboubakar ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Golcü futbolcunun sakatlığının nüksetmesi durumunda Beşiktaş’ın sözleşmeyi feshetme hakkı bulunuyor.

Kamerunlu golcü, Beşiktaş forması giydiği 2016-2017 sezonundan siyah beyaz formayla 38 maçta 19 gol 4 asistle oynamıştı.

