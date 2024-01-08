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Victor Nelsson eski formuna kavuştu

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Galatasaray'da Victor Nelsson, eski formuna aratmıyor. Sarı kırmızılılar, Danimarkalı futbolcunun 11'de forma giydiği son 5 lig maçında sadece 1 gol yedi

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Victor Nelsson eski formuna kavuştu
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Galatasaray, bu sezon savunması ile dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, oynadığı 18 lig karşılaşmasında kalesinde 9 gol gördü.
Okan Buruk'un öğrencileri, bu istatistikle ligin en az gol yiyen takımı konumunda.
Davinson Sanchez'in takıma katılmasının ardından, Victor Nelsson çok fazla forma şansı bulamamıştı. Kolombiyalı futbolcunun sakatlığı sonrası Nelsson yeniden 11'e döndü.
Victor Nelsson, son haftalardaki performansıyla göz dolduruyor. Galatasaray, Danimarkalı futbolcunun 11'de başladığı son 5 lig maçında kalesinde sadece 1 gol gördü.
Sarı kırmızılılar bu süreçte tek golünü Yukatel Adana Demirspor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada yedi.
Okan Buruk'un ekibi; Siltaş Yapı Pendikspor, Vavacars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ve Tümosan Konyaspor maçlarında ise kalesini gole kapattı.
Galatasaray yönetimi, Nelsson'un yükselen performansından oldukça memnun... 25 yaşındaki futbolcunun, son iki sezondur iyi bir bonservis bedeli karşılığında takımdan ayrılması gündeme geliyordu.
Yönetimin, Danimarkalı futbolcu için gelebilecek tekliflere sıcak bakacağı öğrenildi.
 
 
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