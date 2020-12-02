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U13 Elite Cup'ta oynayacaklar

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U13 Elite Cup'ta oynayacaklar
Yenicami, 5 Aralık Cumartesi günü “YAK U-13 Elite Cup” adı altında dostluk turnuvası düzenliyor. Turnuva Yusuf Kaptan Sahası’nda saat 11.00’de başlayacak.
Yenicami takımının yanı sıra Küçük Kaymaklı, Mağusa Türk Gücü ve Dumlupınar Futbol Akademileri’nin yer alacağı bu futbol şölenine futbolseverler de davet edildi.
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