Yeniboğaziçi'nde A2 Halil Erdoğuş'a emanet

Birinci Lig ekiplerinden Yeniboğaziçi'nde A2 takımının başında geçen yıl olduğu gibi yeni sezonda da antrenör Halil Erdoğuş olacak.

Yeniboğaziçi Başkanı Mehmet Fahlioğluları ile antrenör Halil Erdoğuş bir araya gelerek, geçen yıl sezonu 5. sırada bitiren Yeniboğaziçi A2 takımının önümüzdeki sezona şampiyonluk hedefiyle başlamasını kararlaştırdı ve yeni sezon için el sıkıştı.

MEHMET FAHLİOĞLULARI: PROJELERİMİZ UZUN VADELİ

Yeniboğaziçi Kulüp Başkanı Mehmet Fahlioğluları, alt yapıya verdikleri önemin meyvelerini yavaş yavaş almaya başladıklarını ifade etti. Fahlioğluları, uzun vadeli projelerle Yeniboğaziçi'nin geleceğini kurtarma hedefiyle hareket ettiklerini de vurguladı.

ERDOĞUŞ: HEM FUTBOLCU YETİŞTİRME HEM DE BAŞA OYNAMA HEDEFİNDEYİZ

Yeniboğaziçi A2 takımının başında ikinci sezonunu geçirecek olan antrenör Halil Erdoğuş ise ilk hedeflerinin A takıma disiplinli,iyi futbolcular yetiştirmek olduğunu ifade etti. Erdoğuş ayrıca, geçtiğimiz sezonu 5. sırada bitirdiklerini hatırlatarak yeni sezonda hedeflerinin A2 şampiyonluğu olduğunu sözlerine ekledi.

