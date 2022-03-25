Saç bakımı oldukça zor bir iştir. Ancak bazı yardımcı takviyeler ile bu zor işlem kolaylaştırılabilir. Saçın bir numaralı dostu keratindir.

Saç bakımı oldukça zor bir iştir. Ancak bazı yardımcı takviyeler ile bu zor işlem kolaylaştırılabilir. Saçın bir numaralı dostu keratindir. Keratin özünde saçlarda bulunan bir proteindir. Keratin saç bakımı nedir? Keratin bakımının saçlara faydaları nelerdir? Keratin nerede bulunur? Keratinin yan etkisi var mıdır? İşte, tüm detaylar.

Keratin, saçlarda, dişlerde ve tırnaklarda bulunan bir protein türüdür. Ancak zaman içerisinde özellikle saçlarda bulunan keratinler azalmaya başlar. Bu nedenle de saçların keratin takviyesine ve bakıımına ihtiyacı vardır. Keratin bakımı son derece kolaydır.Keratin saç bakımı, özel olarak üretilen saç serumlarının uygulanması işlemidir. Keratin serumu uygulanmadan önce saçların mutlaka temiz olması gerekmektedir. Bu nedenle de yine keratin özlü şampuanla -şart değildir ancak keratinli şampuanlar önerilir- saçların yıkanması ardından fazla kurutmadan hafif nemi bırakılması gerekir. Bu işlemden sonra keratin serumu ile saç diplerine masaj yapılarak iyice yedilirip, bekleme aşamasına geçilir. Bu bekleme aşaması 6-8 saat arasında değişebilmektedir. 6-8 saatin sonunda saçların yıkanması ile serumun saç yüzeyinde kalan kalıntıları temizlenir. Ardından -isteğe bağlı olarak- keratin maskesi de saçlara uygulanabilir.Keratin, saçların en önemli vitamini olan B7'yi içerisinde barındırır. Bu nedenle sağlıklı saçlarda güçlü bir koruma etkisi bırakır. Keratin, saçların parlak görünmesine sebep olur. Yıpranmış, kurumuş ve zarar görmüş saçları onarır. Bunların yanı sıra saçların daha canlı görünmesine de yardımcı olur. Saçların daha gür görünmesi de keratinin etkileri arasındadır. Keratinin saç çıkarma konusunda herhangi belirli bir etkisi yoktur ve gözlemlenmemiştir. Ancak var olan saçları korumak ve saçların dökülmesini engellemek için keratin en önemli takviyelerin arasında gelmektedir.Keratin, brokoli, lahana, pırasa soğan ve sarımsak gibi sebzelerde bulunur. Bu sebzelerin zarlarında keratin vardır. Bunların yanı sıra hayvanların toynakları, boynuzları ve tırnaklarında da keratrin bulunabilmektedir. Keratin genel olarak serum şeklinde veya şampuanlar ile saç bakım kremlerinin özlerinde kullanılır. Bunların haricinde saf keratin bulabilmek mümkün değildir. Kullanılmadan önce keratinin mutlaka işlemden geçmesi gerekmektedir.Keratinin belirli bir yan etkisi bulunmamaktadır. Ancak bazı ciltlerde alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Bu nedenle de böyle bir durumda mutlaka bakım yarıda bırakılarak doktora başvurulmalıdır. Keratin serumu alırken mutlaka üretici firmaya bakılmalıdır. Piyasada ucuz ve kanserojen madde içeren sahte kertin serumları bulunabilmektedir. Bu nedenle son derece dikkatli olunmalıdır.