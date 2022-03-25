banner762
“Yollarda biraz daha sorumlu hareket edilmeli”
“Yollarda biraz daha sorumlu hareket edilmeli”
24 0
Uzak Doğu’ya Uzanan Lezzet: Mutlaka Bilmeniz Gereken 10 Sushi Çeşidi
Uzak Doğu’ya Uzanan Lezzet: Mutlaka Bilmeniz Gereken 10 Sushi Çeşidi
43 0
 
25 Mart Tarihte Bugün Neler Oldu?
25 Mart Tarihte Bugün Neler Oldu?
15 0
Erkekler için hormon içermeyen doğum kontrol hapı
Erkekler için hormon içermeyen doğum kontrol hapı
13 0
Keratin Saç Bakımı Nedir? Keratin Bakımının Saçlara Faydaları Nelerdir?
Keratin Saç Bakımı Nedir? Keratin Bakımının Saçlara Faydaları Nelerdir?
31 0
Önce motosikletliye çarptı sonra park halindeki araçlara
Önce motosikletliye çarptı sonra park halindeki araçlara
126 0
2022 The Batman
2022 The Batman
30 0
banner797
banner794

Keratin Saç Bakımı Nedir? Keratin Bakımının Saçlara Faydaları Nelerdir?

banner476

Saç bakımı oldukça zor bir iştir. Ancak bazı yardımcı takviyeler ile bu zor işlem kolaylaştırılabilir. Saçın bir numaralı dostu keratindir.

Keratin Saç Bakımı Nedir? Keratin Bakımının Saçlara Faydaları Nelerdir?

Saç bakımı oldukça zor bir iştir. Ancak bazı yardımcı takviyeler ile bu zor işlem kolaylaştırılabilir. Saçın bir numaralı dostu keratindir. Keratin özünde saçlarda bulunan bir proteindir. Keratin saç bakımı nedir? Keratin bakımının saçlara faydaları nelerdir? Keratin nerede bulunur? Keratinin yan etkisi var mıdır? İşte, tüm detaylar.



Keratin, saçlarda, dişlerde ve tırnaklarda bulunan bir protein türüdür. Ancak zaman içerisinde özellikle saçlarda bulunan keratinler azalmaya başlar. Bu nedenle de saçların keratin takviyesine ve bakıımına ihtiyacı vardır. Keratin bakımı son derece kolaydır.
Keratin Saç Bakımı Nedir?

Keratin saç bakımı, özel olarak üretilen saç serumlarının uygulanması işlemidir. Keratin serumu uygulanmadan önce saçların mutlaka temiz olması gerekmektedir. Bu nedenle de yine keratin özlü şampuanla -şart değildir ancak keratinli şampuanlar önerilir- saçların yıkanması ardından fazla kurutmadan hafif nemi bırakılması gerekir. Bu işlemden sonra keratin serumu ile saç diplerine masaj yapılarak iyice yedilirip, bekleme aşamasına geçilir. Bu bekleme aşaması 6-8 saat arasında değişebilmektedir. 6-8 saatin sonunda saçların yıkanması ile serumun saç yüzeyinde kalan kalıntıları temizlenir. Ardından -isteğe bağlı olarak- keratin maskesi de saçlara uygulanabilir.

Keratin Saç Bakımının Faydaları Nelerdir?

Keratin, saçların en önemli vitamini olan B7'yi içerisinde barındırır. Bu nedenle sağlıklı saçlarda güçlü bir koruma etkisi bırakır. Keratin, saçların parlak görünmesine sebep olur. Yıpranmış, kurumuş ve zarar görmüş saçları onarır. Bunların yanı sıra saçların daha canlı görünmesine de yardımcı olur. Saçların daha gür görünmesi de keratinin etkileri arasındadır. Keratinin saç çıkarma konusunda herhangi belirli bir etkisi yoktur ve gözlemlenmemiştir. Ancak var olan saçları korumak ve saçların dökülmesini engellemek için keratin en önemli takviyelerin arasında gelmektedir.

Keratin Nerede Bulunur?

Keratin, brokoli, lahana, pırasa soğan ve sarımsak gibi sebzelerde bulunur. Bu sebzelerin zarlarında keratin vardır. Bunların yanı sıra hayvanların toynakları, boynuzları ve tırnaklarında da keratrin bulunabilmektedir. Keratin genel olarak serum şeklinde veya şampuanlar ile saç bakım kremlerinin özlerinde kullanılır. Bunların haricinde saf keratin bulabilmek mümkün değildir. Kullanılmadan önce keratinin mutlaka işlemden geçmesi gerekmektedir.

Keratinin Yan Etkisi Var mıdır?

Keratinin belirli bir yan etkisi bulunmamaktadır. Ancak bazı ciltlerde alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Bu nedenle de böyle bir durumda mutlaka bakım yarıda bırakılarak doktora başvurulmalıdır. Keratin serumu alırken mutlaka üretici firmaya bakılmalıdır. Piyasada ucuz ve kanserojen madde içeren sahte kertin serumları bulunabilmektedir. Bu nedenle son derece dikkatli olunmalıdır.

 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.