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Cihangir, 7 Temmuz’da start veriyor

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Cihangir, 7 Temmuz’da start veriyor
Aksa Süper Lig ekibi Cihangir yeni sezon hazırlıklarına 7 Temmuz’da start veriyor.
Toygar Davulcu yönetiminde yeni sezona merhaba diyecek olan Cihangir ilk çalışmasını sahasında yapacak.
 
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