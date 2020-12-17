Trabzonspor’da 3 kadro dışı

Trabzonspor, Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve FousseniDiabate'nin kadro dışı kaldığını açıkladı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;
Profesyonel futbolcularımız Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve FousseniDiabate kulübümüzde yapılan performans testleri neticesinde belirlenen hedeflere ulaşamadıklarından dolayı takımımızdan ayrı olarak bireysel performans antrenmanlarına devam edeceklerdir.
Süper Lig’de aldığı başarısız sonuçlarla hayal kırıklığı yaratan ve son olarak geçen sezon şampiyon olduğu Ziraat Türkiye Kupası’na bu sezon çıktığı ilk maçta veda eden Trabzonspor’da bu maçın ardından teknik direktör Abdullah Avcı'nın kararı doğrultusunda Plaza, Diabate ile Bilal kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.
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