Everton, West Bromwich'i farklı yendi

Goodison Park Stadı'nda oynanan ikinci haftanın açılış maçına hızlı başlayan konuk ekip West Bromwich Albion 10. dakikada Grady Diangana'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Ataklarını sıklaştıran Everton, 31. dakikada Dominic Calvert-Lewin, 45. dakikada ise yeni transferi James Rodriguez'in ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 2-1 önde kapadı. West Bromwich Albion'da Kieran Gibbs, ilk devrenin uzatma dakikalarında doğrudan kırmızı kart gördü.
West Bromwich Albion, ikinci yarıya 10 kişi başlamasına rağmen 47. dakikada Matheus Pereira'nın golüyle skoru 2-2'ye getirdi. Oyunun kontrolünü yeniden ele alan Everton, 54. dakikada Michael Keane'in golüyle 3-2 öne geçti. Dominic Calvert-Lewin, 62 ve 66. dakikalarda attığı gollerle "hat-trick" yaparak Everton'ın sahadan 5-2 galip ayrılmasını sağladı.
Ligdeki ilk 2 karşılaşmasını kazanıp maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Everton'da sakatlığı devam eden milli oyuncu Cenk Tosun, 18 kişilik kadroda yer almadı.
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