Valerien İsmael'in 11'i netleşiyor

Beşiktaş, 3 Nisan Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Valerien İsmael, zorlu karşılaşmanın 11’ini belirlemeye başladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, Trabzonspor maçında sahaya çıkaracağı 11'i netleştirmeye çalışıyor. Siyah-beyazlılar, güçlü rakibini yenerek yeni teknik direktörüyle çıkışa geçmeyi planlıyor.

3-4-3 sisteminde kalede Ersin’e görev verecek olan Valerien İsmael, savunmada Necip, Vida ve Welinton’u oynatmayı düşünüyor. Orta sahanın sağında Rosier, solunda ise Rıdvan’ın şans bulması bekleniyor.

Orta sahanın merkezinde Josef de Souza’nın yanındaki isim son taktik antrenmanda belli olacak.

Fransız teknik adam, Kanada Milli Takımı’ndan geç dönen Atiba, Can Bozdoğan ve Emirhan arasında tercih yapacak.

Hücumun sağında Ghezzal, solunda ise Larin yada Alex Teixeira görev yapacak.

İleri uçta ise Batshuayi’nin oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.

