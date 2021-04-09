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Korona BAL’a darbe vurdu

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TFF Sağlık Kurulu, birçok futbolcumuzun transfer olduğu BAL ile ilgili, Türkiye’deki Covid-19 pandemisinin son günlerdeki seyri üzerine olumsuz karar üretti

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Korona BAL’a darbe vurdu
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Hamit SAKALLI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, birçok futbolcumuzun transfer olduğu Bölgesel Amatör Lig (BAL) ile ilgili olumsuz karar üretti.
Futbolcularımızın durumunun ne olacağı bilinmezken, Haziran’da başlatılması planlanan yeni sezon hazırlıklarına yetişemeyecekleri kesinleşirken, takımlarımızın takınacağı tavır da merak ediliyor.
TFF Sağlık Kurulunun konu ile ilgili açıklaması ise şöyle:
“Covid-19 pandemisinin son günlerdeki seyri üzerine Bölgesel Amatör Lig maçlarının oynatılması ile ilgili TFF Sağlık Kurulu tarafından bir değerlendirme yapılmıştır.
Yeni tedbirleri zorunlu kılan mevcut süreçte, gerek şartların elverişli olmadığı gerekse 266 takımın katılımının söz konusu olduğu lig organizasyonunun yeni riskler taşıdığı konusunda Sağlık Kurulu görüş birliğine varmıştır. 
Bu kapsamda, daha önce 17 Nisan’da başlatılması planlanan Bölgesel Amatör Lig'in sağlık şartları uygun olduğu takdirde Mayıs ayının son haftası başlatılması uygun bulunmuştur.”
 
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