Süper Ligde gol yağdı

Aksa Süper Lig’de ikinci hafta maçları Pazartesi akşamı oynanan Pera L. Gençler Birliği MTG maçıyla tamamlandı. İkinci haftada oynanan maçlar sonunda Mağusa Türk Gücü, C B G. Gücü, Y. Dumlupınar ve Cihangir takımları kayıpsız yoluna devam ediyorlar.Y.Boğaziçi, Mesarya, Çetinkaya, K. Kaymaklı ve Pera L. Gençler Birliği takımları ise henüz puanla tanışamadılar.Süper Ligde bu hafta oynanan 8 maçta ilk haftada olduğu gibi yine 7 galibiyet, 1 beraberlik sonuçları alınırken, 4 galibiyeti ev sahibi takılar 3 galibiyeti ise deplasman takımları elde etti. Doğan Türk Birliği ve Yenicami maçı beraberlikle sonuçlandı.Haftanın en farklı galibiyetlerini M. Karşıyaka takımı K.Kaymaklı karşısında 6-1 ve Mağusa Türk Gücü takımı Pera L. Gençler Birliği karşısında 5-0’lık skorlarla elde ettiler.En gollü maçlar ise Cihangir-Göçmenköy(4-3) ve M. Karşıyaka-K.Kaymaklı(6-1)maçları oldu. Geride kalan 2 haftada Mesarya hiç gol atamadı.Bu hafta toplam 36 gol atılırken bunların 20 tanesini ev sahibi takımlar, 16 tanesini de deplasman takımları attı. Maç başına 4,5 gol ortalamasına ulaşılarak önemli bir istatistik yakalandı.Maçlarda 41 sarı kart gösterilirken 3 de kırmızı kart çıktı. En fazla kart Cihangir-Göçmenköy maçında gösterildi. Bu maçta 9 sarı 1 kırmızı kart gösterildi. Cihangir’den Mikail Sivri, Doğan Türk Birliği’nden Yusuf Kondoz ve C B G. Gücü’nden Ebimoboweı Peter kırmızı kart gördüler. Pera L. Gençler Birliği hafta adına kart görmeyen tek takım oldu.Bu hafta en erken golü 2. dakikada Göçmenköy-Cihangir maçında Alaettin(Göçmenköy) attı. Y. Boğaziçi’nden Turgut Kaçar, Cihangir’den Muhittin Tümbül, CB G. Gücü’nden İbrahim Köse, M. Karşıyaka’dan Burak Koçar ve Mickael Pote ile Mağusa Türk Gücü’nden Dinopeter Jude ve Hasan Celil Evren ikişer golle haftayı tamamlayarak haftanın golcü isimleri oldular.Süper Ligin gol krallığı yarışında Dinopeter Jude attığı 4 golle ilk sırada yer alırken, onu Gençlik Gücü’nden İbrahim Köse 3 golle takip etmekte…Süper Ligin 2. Haftasında ligin yeni ekibi Yeniboğaziçi’ne konuk olan A. Yeşilova takımı önemli eksikliklerine ve maçta 2 kez geriye düşmesine karşın sahadan 3-2 galip ayrılmasını bilerek haftanın takımı olmayı hak etti.Cihangir konuk ettiği Göçmenköy karşısında geriye düşmesi ve ikinci devreyi 10 kişi oynamasına karşın golcü ismi Muhittin Tümbül’ün son dakikalarda attığı golle 3 puana sahip olurken, Muhittin galibiyetin mimarı oldu.Geçmiş sezonlara göre iyi bir başlangıç yapan Gençlik Gücü takımında teknik direktör Derviş Kolcu, oynattığı futbol ve yaptığı yerinde değişikliklerle galibiyetlerde önemli bir pay sahibi oldu.Haftanın zorlu maçlarından olan Y.Dumlupınar – Türk Ocağı maçında pozisyonlara yakınlığı, yerinde düdükleri ve gösterdiği kartlarla maçın skoruna etki etmeyen Mustafa Öztuğay haftanın hakemi oldu.Kaan Savaşkan(Lefke), Berk Büyükkal(Y. Dumlupınar), Diatta (M. Karşıyaka), Fidelis(A. Yeşilova) Ercan(Mesarya), Mehmet Gürlü(MTG), Emirhan(Yenicami), Sena(M. Karşıyaka), Necati(Gençlik Gücü), Mehmet Erol(Y. Dumlupınar), Uğur (MTG), Yakup(Yenicami), İbrahim Köse(Gençlik Gücü),Turgut (Yeniboğaziçi), Dino Peter(MTG)Çetinkaya – Lefke: 0-1Yeniboğaziçi – A.Yeşilova: 2 – 3Cihangir – Göçmenköy: 4 – 3Doğan T.Birliği – Yenicami: 2 – 2ChinaB.G.Gücü – Mesarya : 3 – 0M.Karşıyaka – K.Kaymaklı : 6 – 1Y.Dumlupınar – Türk Ocağı: 3 – 1PeraL.G.Birliği – MağusaT.Gücü: 0 – 5Yenicami – YeniboğaziçiK.Kaymaklı –Y. DumlupınarA. Yeşilova – CihangirMesarya – M. KarşıyakaTürk Ocağı – LefkePera L. Gençler Birliği – ÇetinkayaMağusa T. Gücü – Doğan T. BirliğiGöçmenköy – C. B. Gençlik Gücü