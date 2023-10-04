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Narkotikten Kaçış Yok Operasyonu

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Çatalköy’de yapılan uyuşturucu operasyonunda, 43 gram kokain, 12 gram metamfetamin türü uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan paralar ele geçirildi

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Narkotikten Kaçış Yok Operasyonu
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Çatalköy’de yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.
Dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin Çatalköy’de yaptığı “Kaçış Yok Operasyonu”nda 47 yaşındaki D.E., 35 yaşındaki A.L.ve 33 yaşındaki G.H.’nin evinde aramada yapıldı.  
Aramada yaklaşık 43 gram ağırlığında kokain türü ile yaklaşık 12 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, bir hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 8 bin 495 TL ve 10 Euro nakit para bulundu. Söz konusu kişiler tutuklandı.
 
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