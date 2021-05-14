Süper Lig'de son haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’in final haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.
Lider Beşiktaş’ın Göztepe deplasmanında oynayacağı mücadeleyi Fırat Aydınus, Beşiktaş’ın 2 averaj gerisindeki Galatasaray’ın Yeni Malatyaspor ile karşılaşacağı maçı Cüneyt Çakır ve 2 rakibinin 2 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe’nin Kayserispor ile karşılaşacağı mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 15 Mayıs Cumartesi günü oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şunlar:
18.00 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk
18.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu
18.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Koray Gençerler
18.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep: Serkan Tokat
18.00 Fatih Karagümrük-Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan
18.00 Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Suat Arslanboğa
20.30 Göztepe-Beşiktaş: Fırat Aydınus
20.30 Trabzonspor-Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu
20.30 Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır
20.30 Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler