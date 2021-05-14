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Süper Lig'de son haftanın hakemleri açıklandı

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Süper Lig'de 42. ve son haftanın hakemleri belli oldu. Göztepe-Beşiktaş maçını Fırat Aydınus, Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçını Cüneyt Çakır, Kayserispor-Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek

Süper Lig'de son haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’in final haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Lider Beşiktaş’ın Göztepe deplasmanında oynayacağı mücadeleyi Fırat Aydınus, Beşiktaş’ın 2 averaj gerisindeki Galatasaray’ın Yeni Malatyaspor ile karşılaşacağı maçı Cüneyt Çakır ve 2 rakibinin 2 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe’nin Kayserispor ile karşılaşacağı mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 15 Mayıs Cumartesi günü oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şunlar:

18.00 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk

18.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu

18.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Koray Gençerler

18.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep: Serkan Tokat

18.00 Fatih Karagümrük-Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan

18.00 Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Suat Arslanboğa

20.30 Göztepe-Beşiktaş: Fırat Aydınus

20.30 Trabzonspor-Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu

20.30 Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır

20.30 Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

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