F1 Türkiye GP'si resmen iptal edildi

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2021 sezonu takvimine dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle 11-13 Haziran'da gerçekleştirilemeyecek

Formula 1'den yapılan açıklamada, seyahat kısıtlamaları sebebiyle yarışın gelecek ay düzenlemesinin mümkün olmadığı ve takvimde güncellemeye gidildiği belirtildi.

Buna göre, bir hafta erkene alınan Fransa Grand Prix'si 18-20 Haziran'da koşulacak.

2-4 Temmuz'daki Avusturya Grand Prix'sine ek olarak, aynı ülkede 25-27 Haziran'da Styrian Grand Prix'si yapılacak.

Açıklamada, Türkiye Grand Prix'sinin sezonun ilerleyen kısmında yapılması yönünde organizatörlerin talepte bulunduğu da aktarıldı.

Formula 1'in başkanı ve üst yöneticisi (CEO) Stefano Domenicali, "Hepimiz Türkiye'de yarışmayı sabırsızlıkla bekliyorduk ancak uygulanan seyahat kısıtlamaları haziran ayında orada olamayacağımız anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye Grand Prix'si, Kanada'daki yarışın Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edilmesiyle geçen ay 2021 takvimine alınmıştı.

Formula 1'de 9 yıllık aranın ardından geçen yıl Türkiye Grand Prix'si düzenlenmiş, yarışı kazanan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kariyerindeki 7. şampiyonluğa ulaşmıştı.

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak ise şunları kaydetti:

"Intercity İstanbul Park olarak geçtiğimiz yılın en iyi yarışını organize etmemiz, Formula 1TM yönetiminin bu yıl yarışları Türkiye’ye getirme konusundaki motivasyonunu oldukça artırmıştı. Bu süreç içerisinde Formula 1TM CEO’su Stefano Domenicali ile de büyük bir uyum içerisinde çalıştık ve kendisiyle güzel bir dostluğumuz oluştu. Yarışların Türkiye’de düzenlenmesi konusundaki çalışmaları için kendisine de ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Geldiğimiz noktada İngiliz Hükümeti’nin almış olduğu seyahat kısıtlamaları kararı neticesinde 11-13 Haziran’da gerçekleşecek olan Türkiye yarışı teknik nedenlerle yapılamaz hale geldi.

Intercity İstanbul Park olarak yarışın önümüzdeki aylar içerisinde uygun bir tarihte gerçekleşmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Geçtiğimiz yıldan çok daha iyi bir yarış organize etmek için biz her zaman hazırız. Intercity İstanbul Park olarak bu dev organizasyonu hem 2021 sezonu içerisinde, hem de önümüzdeki yıllarda tekrar Türkiye’ye getirmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Formula 1TM yönetimi de yarışın burada gerçekleşmesi için çok istekli. Umuyoruz ki geçtiğimiz yıl Türkiye’ye yaşattığımız bu gururu bu yıl tekrar edeceğiz"