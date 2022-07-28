banner762
banner815
Pamuklu-Kumyalı yolundaki kaza yürekleri ağza getirdi
Pamuklu-Kumyalı yolundaki kaza yürekleri ağza getirdi
87 0
TUFAD Uluslararası İnegöl Festivali’nden birincilikle döndü
TUFAD Uluslararası İnegöl Festivali’nden birincilikle döndü
138 0
 
Hayvancı diz çökmeye başladı
Hayvancı diz çökmeye başladı
22 0
“Sırada kim var?”
“Sırada kim var?”
17 0
Armar Group, dünyada bir ilki başardı
Armar Group, dünyada bir ilki başardı
205 0
Yaban ve doğal hayata darbe
Yaban ve doğal hayata darbe
28 0
BMW iX Çangar Motors'da
BMW iX Çangar Motors'da
44 0
banner797

Yoldan çıktı, toprak sete çarptı

banner476

Pamuklu - Kumyalı anayolunda yoldan çıkan araç, toprak sete çarptı, iki kişi yaralandı

banner825
Yoldan çıktı, toprak sete çarptı

 
Pamuklu - Kumyalı Anayolunda dün meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Kaza saat 15.00 sıralarında meydana geldi.
Pamuklu - Kumyalı Anayolunun 4-5 km'leri arasında, 50 yaşındaki
Türkan Özlü, yönetimindeki SH 367 plakalı araç ile Kumyalı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak toprak sete çarptı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Türkan Özlü ve araçta yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki Havva Yaşar kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.