Yoldan çıktı, toprak sete çarptı

Pamuklu - Kumyalı anayolunda yoldan çıkan araç, toprak sete çarptı, iki kişi yaralandı





Pamuklu - Kumyalı Anayolunda dün meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza saat 15.00 sıralarında meydana geldi.

Pamuklu - Kumyalı Anayolunun 4-5 km'leri arasında, 50 yaşındaki

Türkan Özlü, yönetimindeki SH 367 plakalı araç ile Kumyalı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak toprak sete çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Türkan Özlü ve araçta yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki Havva Yaşar kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

