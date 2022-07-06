Sözleşmeler konusunda fikir birliği

Futbol Kulüpler Birliği ile Futbolcular Derneği, futbolcu sözleşmelerine yönelik gerçekleştirdiği toplantıda her iki taraf da kendi menfaatleri çerçevesinde hiçbir tarafı mağdur etmeyecek şekilde olması gerektiği görüşünde birleşti

Futbol Kulüpler Birliği ile Futbolcular Derneği, futbolcu sözleşmelerine yönelik ilk toplantısını gerçekleştirdi. Önceki hafta Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Olağan Genel Kurulunda Kulüpler Birliği’nin önerisi üzerine futbolcuların serbest kalma şartları da toplantıda değerlendirildi.

Yaklaşık üç saat süren toplantıda sözleşmeler konusunda her iki taraf da kendi menfaatleri çerçevesinde hiçbir tarafı mağdur etmeyecek şekilde olması gerektiği görüşünde birleşti. Birlik ve dernek 19 Temmuz Salı günü yeniden bir araya gelme kararı aldı.

“YAŞANACAK SIKINTILARDA TEK ÇATI ALTINDA BİR YUMRUK OLACAĞIZ”

Görüşme ile ilgili Futbolcular Derneği Başkanı BerkemKorbay sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Gün adına; Bugün Futbolcular Derneği olarak Aytaç Karavezirler başkanın önderliğinde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nda KKTC Futbol Kulüpler Birliği ile görüşmemiz oldu. Görüşmemizin en çarpıcı gelişmesi, birlikte hareket etmenin önemi oldu, bu vesile ile her sene sporumuzun ve en büyük sektör olan futbolumuzun mağdur edildiği konularda, yaşanacak sıkıntılarda tek çatı altında bir yumruk olmaya verdiğimiz söz oldu. Uzun toplantı sonucumuzda, sözleşmenin gerekliğinin hem kulüplerimizi hem futbolcularımızı mağdur etmeden hayata nasıl geçirebileceğimizin detaylarını fikir alış verişleri yaparak, yazdık ve çizdik. Başkanlarımız oldukça anlayışlı bir tutum içerisinde bu kapıyı bizlere açmıştır. Artık süreç bu bağlamda yeniden görüşmemizi ayarladığımız (kısa bir süre) gün konuştuklarımızı daha da detaylandırarak resmiyete dökülerek devam edecektir. Arzuladığımız ortam olan, birlik ve beraberliği görmeye, sözleşmelerle hakların havada kalmadığı bir futbol ortamına, kulüp başkanlarımıza yardımcı bir şekilde bu yolculuk başlamıştır. Tüm camialarımıza ve futbolcu kardeşlerimize önce sabırlı olmalarını, anlayışlı olmalarını ve en önemlisi birlik olmalarını tavsiye ederim. Hayırlısı olsun..”

