İltaç’ın talihsizliği

Birinci Lig ekibi Düzkaya, teknik direktör Orçun Volkan yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, hazırlık maçları ile de eksikliklerini görmeye çalışıyor.

Düzkaya’nın, Cumartesi günü Göçmenköy ile Göçmenköy Antrenman Sahasında oynadığı hazırlık maçında şanssız bir sakatlık yaşandı. Düzkaya’nın, Gençlik Gücü’nden kadrosuna kattığı deneyimli sol bek İltaç, kasığından sakatlandı. Maçın hemen başında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen İltaç’ın durumu hafta içerisinde yapılacak tetkiklere göre belli olacak.

