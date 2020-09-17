Son haftanın cezalıları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 15-16 Eylül 2020 tarihleri arasında oynanan BTM 2.Ligi disiplin raporları ile ilgili olarak toplandı. Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüşürken, cezalıları ve cezalarını açıkladı.

Kırmızı Kart cezalıları

Orbay Serin, Gaziveren, 1 maç

Rıdvan Atlı,Ardahan, 1 maç

Ekin Kaygısız, Yenişehir, 1 maç

Turgay Çakır, Tepebaşı, 1 maç

Yusuf Hürsoylu, 3 maç

Arif Korkusuz, 1 maç

