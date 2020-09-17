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Son haftanın cezalıları açıklandı

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Son haftanın cezalıları açıklandı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu  15-16 Eylül 2020 tarihleri arasında oynanan BTM 2.Ligi disiplin raporları ile ilgili olarak toplandı. Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüşürken, cezalıları ve cezalarını açıkladı.
Kırmızı Kart cezalıları
Orbay Serin, Gaziveren, 1 maç
Rıdvan Atlı,Ardahan, 1 maç 
Ekin Kaygısız, Yenişehir, 1 maç
Turgay Çakır, Tepebaşı, 1 maç
Yusuf Hürsoylu, 3 maç
Arif Korkusuz, 1 maç
 
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