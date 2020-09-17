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Çetinkaya emektarı Özdağ

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Çetinkaya emektarı Özdağ
Çetinkaya kulübünün emektarı Mehmet Özdağ, özverili çalışmalarını Yaz sıcaklarına aldırış etmeksizin sürdürüyor.
Yıllardır gerek maçlarda gerekse de kulüp tesislerinde özveriyle görev yapan Mehmet Özdağ, gün geçtikçe gelişen Metehan Tesislerinde de yoğun bir çalışma temposu içerisinde görevini yürütüyor.
Mehmet Özdağ, son olarak yapımına başlanan üçüncü çim sahanın zemininin hazırlanması sırasında yoğun şekilde çalışarak, sahanın ekimini sağladı.
 
 
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