banner583
banner590
Galatasaray hız kesmedi
Galatasaray hız kesmedi
12 0
“Rum-Yunan ikilisini aklıselime davet ediyoruz”
“Rum-Yunan ikilisini aklıselime davet ediyoruz”
22 0
 
Maliyenin kasası boş
Maliyenin kasası boş
31 0
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Bayern Münih'in
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Bayern Münih'in
22 0
Saray’ın protokol kuralları değişti mi?
Saray’ın protokol kuralları değişti mi?
142 0
4 tecavüz, 7 tecavüz teşebbüsü!
4 tecavüz, 7 tecavüz teşebbüsü!
233 0
Test sayısı arttı, vaka sayısı düştü
Test sayısı arttı, vaka sayısı düştü
199 0
banner529
banner570

Sivr iarkadaşlarını yalnız bırakmadı

banner476

Sivr iarkadaşlarını yalnız bırakmadı
banner601
Türkiye Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Ankara Demirspor, TCDD Ankara Demirspor Stadı’nda, Zonguldak Kömürspor ile karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmanın kazananı 2-1’lik skorla ev sahibi ekip Ankara Demirspor oldu.
Temsilcimiz Ahmet Sivri sakatlığı nedeniyle maçta forma giymezken, maçtan sonra soyunma odasına giderek takım arkadaşlarıyla galibiyetin mutluluğunu ve sevincini yaşadı.
Geriye düştüğü maçı kazanan Ankara Demirspor, Zonguldak Kömürspor galibiyetiyle ikinci devrede oynadığı dördüncü maçı da kazanmış oldu.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.