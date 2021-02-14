Sivr iarkadaşlarını yalnız bırakmadı

Türkiye Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Ankara Demirspor, TCDD Ankara Demirspor Stadı’nda, Zonguldak Kömürspor ile karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmanın kazananı 2-1’lik skorla ev sahibi ekip Ankara Demirspor oldu.

Temsilcimiz Ahmet Sivri sakatlığı nedeniyle maçta forma giymezken, maçtan sonra soyunma odasına giderek takım arkadaşlarıyla galibiyetin mutluluğunu ve sevincini yaşadı.

Geriye düştüğü maçı kazanan Ankara Demirspor, Zonguldak Kömürspor galibiyetiyle ikinci devrede oynadığı dördüncü maçı da kazanmış oldu.

