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Nehir, Bulgaristan’daki uluslararası turnuvada

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Yıldız badmintonculardan Nehir Deniz 8-10 Temmuz tarihleri arasında Bulgaristan’ın Haskova şehrinin ev sahipliği yapacağı uluslararası nitelikli “U15 Bulgaristan Şampiyonası”nda mücadele edecek

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Nehir, Bulgaristan’daki uluslararası turnuvada
Ülkenin başarılı yıldız badmintoncularından Nehir Deniz Bulgaristan’ın Haskova şehrinin ev sahipliği yapacağı uluslararası nitelikli “U15 Bulgaristan Şampiyonası”nda korta çıkacak.
8-10 Temmuz tarihleri arasında yer alacak turnuva için hazırlıklarını tamamlayarak organizasyonun yapılacağı Bulgaristan’a giden sporcu, 21-24 Temmuz tarihleri arasında da Ankara’da Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde düzenlenecek “U19 Uluslararası Turnuvası”nda ülkenin bir diğer milli sporcusu Salih Öztürk’le birlikte mücadele verecek.
Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz, BRTSPOR’a açıklamasında; Yakın Doğu sporcusu olan Nehir ve Salih’in Bulgaristan ve Ankara’da yer alacak iki uluslararası turnuvada Türkiye Milli Takım formasıyla iddialı bir mücadele ortaya koyacaklarına inandığını ifade etti.
 
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