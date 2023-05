Başkan Sertoğlu Asbuzu U16 Ligi'nin tamamlanmasının ardından teşekkür ve tebrik mesajı gönderdi. Sertoğlu: "Futbol camiasının gücünü ve birliğini gösteren bir final oldu"

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Asbuzu U16 Ligi'nin tamamlanmasının ardından açıklama yaptı. Sertoğlu, altyapıya önem veren ve gelişim sürecini yaşatan kulüplere teşekkür ederek, Asbuzu U16 Ligi'nde mücadele eden genç futbolcuları kutladı.

Sertoğlu'nun açıklaması şöyle;

"Federasyonumuz tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi’nde final heyecanını geçtiğimiz akşam Lefkoşa Atatürk Stadı’nda yaşadık. Oluşan atmosfer, çocuklarımızın heyecanı ve oynanan güzel futbol adeta gözlerimizi kamaştırdı. Yıllardır altyapılarda oturtmaya çalıştığımız ve bu bağlamda da birçok lig organize ettiğimiz gelişim liglerinin meyvesini özellikle son yıllarda iyice toplamaya başladık. Çocuklarımızın en alt yaştan yukarıya, doğru bir altyapı eğitimi alarak A takımlara gelmeleri bizler için fazlasıyla değerlidir. Bu gelişimin de ne aşamada olduğu altyapı liglerimiz boyunca gözle görülmüştür. Ben bu bağlamda özellikle altyapıya önem veren ve ciddi bir gelişim süreci yaşatan kulüplerimize teşekkür ederim.

Lefkoşa Atatürk Stadı’ndaki Gönyeli – Yenicami finali birçok Süper Lig maçında bile görülmeyen bir seyirci kitlesine sahne oldu. Futbol camiasının da gücünü ve birliğini gösteren bir finale ev sahipliği yaptık. Şahsım, yönetim kurulum ve camiam adına centilmence mücadelelerinden dolayı her iki takımın futbolcu, teknik heyet, yönetici ve taraftarları kutlarım.

Ligin sonunda her ne kadar bir şampiyon olsa da KTFF yönetimi olarak biz sonuçtan çok gelişime inanan ve tüm planlarımızı bu doğrultuda yapan bir yapıdayız. Bizim için ne kadar çok çocuğumuz, gencimiz futbolla buluşur, camiamız içerisinde yetişirse biz o kadar mutlu ve gururlu oluruz. Şu anda 20 bine yakın lisanslı futbolcu ile ülkemize sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda çok ciddi bir destek sağlıyoruz ve bu sorumluluğun da bilincindeyiz. Altyapı liglerimiz de artarak devam etmekte, açtığımız her lige en az 40 takım başvuru yaparak liglerimizin kalitesini ve izlenilebilirliğini yükseltmektedir.

U16 Ligi’mize bu yıl sponsor olarak bizlerin yanında olan Asbuzu Direktörü Üzeyir Altuntaş’a da teşekkür ederiz. Bu tarz organizasyonlar sponsorlarla çok daha güçlü şekilde olurun örneğini bizlere yaşattılar. Dilerim bu işbirliğimiz de uzun yıllar sürer ve hep birlikte ülke gençliğine hizmet etmeyi sürdürürüz.

Bir kez daha altyapı liglerimize katılarak gelişimimize katkı koyan kulüplerimize teşekkür eder, tüm futbolcu kardeşlerimizi sevgi ile kucaklarım."