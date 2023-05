Mehmet Çağakan da noktayı koydu

İbrahim DALOĞLUÜlkemiz futbolunun yetiştirdiği önemli isimlerden biri olan Mehmet Çağakan yaptığı sosyal medya paylaşımıyla futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı.Çağakan, ikincilik kupasıyla birlikte yaptığı paylaşımla uzun yıllardır formasını terlettiği Yeniboğaziçi’nin armasının aşığı olarak hayatına devam edeceğini belirterek başkanından, yöneticisine, taraftarına ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.Mehmet Çağakan’ın paylaşımı şöyle:“Bazı şeyleri tadında bırakmak gerek. Benden futbolcu olarak buraya kadar AYSERGİM. Süper ligde geldim süper ligde bırakmanın huzuruyla, daha da önemlisi geldiğim yıl doğan çocuklarla takım arkadaşı olmak kupa kaldırmak tarif edilmez bir duygu o yüzden binlerce kez Allahıma şükürler olsun. Yeri geldi İnsanlar kırdık, kırıldık birine bir ağır sözüm olduysa özür dilerim. Arada eleştirenlerde oldu mesela İncirli’ye bir yıl kiralık gitmem "böyle takım kaptanımı olur takımı en zor döneminde bıraktı gitti" 2008-2013 yıllarında çok yüksek miktarlara bakmayıp takımda kalmamızı görmediniz tabii. Ben yaşadığım sürece bu armanın aşığı olacağım kiminizin hoşuna kiminizin zoruna. Kemal Koseogl u senin sayende bu formayı giydim abi bu forma vesile oldu şuan iki evladım var teşekkür ederim. Kılıç Ali Kahrama n hocam seni kelimelerle anlatamam hayatımdaki en özel Hoca ve insan olacan her zaman kattığın herşey için teşekkür ederim. Mehmet Fahliogullar i Başkanım emeklerinin karşılığını bu yıl aldığın için senin adına çok mutluyum yaptığın fedakarlıklar küçümsenemez daha da iyi başarıları hak eden. Hayriye Yücel Nurtun ç benim için çok değerli bir Aile iyiki varsınız her zaman verdiğiniz destek için teşekkür ederim Adem Erte m abim futbolun bana kattığı en özel İnsan dönüp arkama baktığımda uzun yıllar bu kulüpte oynamama vesile oldun, hepsimize örnek oldun, hakkın ödenmez. Yaşar İshak Erte m biri bana dese bu camiayı senden daha fazla seven bir kişi var o kişi kesin sen olurdun. Her zaman doğru bildiğini söyledin çoğu zamanda haklıydın desteklerin için teşekkür ederim.Her sezon sonu Anacığım ‘bırak Oğlum artık sakatlanmadık yerin galmadı daha nekadaroynaycan’ derdi. Bırakıyorum Anacığım bu kupayı sana armağan ederek bırakıyorum...