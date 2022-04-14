Zorlu maçlar tecrübeli hakemlere emanet

Aksa 1. Lig’in 27. HaftasındaB. Bağcıl ile İncirli maçını Osman Özpaşa, Dörtyol ile Yalova arasındaki mücadeleyi ise Turgay Misk, Karşıyaka – Gençler Birliği karşılaşmasını ise Serkan Şimşek yönetecek

Aksa 1. Lig’in 27. Haftasında oynanacak olan 8 maçı yönetecek hakemler MHK tarafından belirlendi.

Özellikle play-out hattını yakından ilgilendiren karşılamaların sonuçlarının merakla beklendiği karşılaşmalarda Üst Klasman hakemler görev yapacak.

Play-out hattındaki iki takım B. Bağcıl ile İncirli arasında Cumartesi günü oynanacak maçın hakemi Osman Özpaşa olacak. Günün diğer önemli karşılaşmasında ise iki farklı hedefte olan Dörtyol ile Yalova arasındaki mücadeleyi ise Turgay Misk yönetecek.

Play-off hattındaki iki takımın mücadelesine sahne olacak olan Karşıyaka – Gençler Birliği karşılaşmasının hakemi ise Serkan Şimşek olacak.



AKSA 1. LİG

16 Nisan 2022, Cumartesi

15.30 Dörtyol AdemNural Stadı’nda SFC Dörtyol-Yalova (Turgay Misk)

15.30 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda ChinaB.Gençlik Gücü-Görneç (İsmail Ercan)

15.30 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Esentepe-Maraş (Hakan Ünal)

15.30 Bostancı Bağcıl Stadı’nda Bostancı Bağcıl-İncirli (Osman Özpaşa)

17 Nisan 2022, Pazar

15.30 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Yeniboğaziçi-Çetinkaya (Ali Özer)

15.30 Çanakkale Muharrem Döveç Stadı’nda Çanakkale-Düzkaya (Zekai Töre)

15.30 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda M.Değirmenlik-Mormenekşe (Mehmet Sezener)

15.30 Karşıyaka Ergin Şahdur Stadı’nda Karşıyaka-G.Birliği (Serhan Şimşek)



