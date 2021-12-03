Yenicami’de yönetim kurulundaki görevlerinden istifa eden 5 yönetici “Ali Özmen Safa kararları 2-3 kişi ile almaya başladı. İtiraz edince de bizlere, “Susun, parayı veren benim, beğenmezseniz bulun başka başkan ben istifa ederim.” dedi.” açıklamasını yaptı

AKSA Süper Lig ekiplerinden Yenicami’de yönetim kurulundaki görevlerinden istifa eden 5 yönetici, Muhammet Paşa, Derviş Paşa, Gürdal Eruc (Josy), Yusuf Barbet ve Ömer Gedik ortak basın açıklaması yaptı.

Kulüp Başkanı Ali Özmen Safa ile yaşadıkları sorunları ve yapılan yanlışları açıklayan 5 eski yönetim kurulu üyesininaçıklaması şu şekilde:

“Yenicami Spor Kulübü yönetim kurulundan kulübümüzün zarar görmemesi adına istifa ederek ayrılan biz arkadaşlar, maalesef 1 Aralık 2021’de sayın başkanımız Ali Özmen Safa’nın açıklamasında bazı yanlış ithamları bizleri derinden üzmüştür.

Sisteme ve disipline uymayan olarak suçlanmaktan dolayı rahatsızlık duyarak cevap hakkımız olduğunu bu konuda gerçeklerin bilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sayın başkanımız Ali Özmen Safa ile kurmuş olduğumuz yönetim kurulunda bizlere bir vizyondan, bir sistemden ve herkesin bu sistem çerçevesinde görev bölümü yapacağını, herkesin kendi görevini yapıp bu sistem içerisinde çalışmamızı istedi. Bizler de yönetim kurulu üyesi arkadaşlar olarak herkes işini yapmaya başladı, fakat ilerleyen günlerde görünen o oldu ki sayın başkanımızın ithamları önceden de 2-3 arkadaşımızın ayrılmasına sebep oldu. Daha sonra bu kararları 2-3 kişi ile almaya başlaması ve aldıkları kararlar çerçevesinde bizim de bundan önceden haberdar olmamız gerektiğini söylediğimizde veya bir öneride bulunduğumuzda, kendisinin söylediği “herkes görevini yapsın” oldu.

“Sistem dediniz fakat buna uymayan sizsiniz” dediğimizde de ilk sözleri “istifa ederim”, “parayı veren benim” “farklı bir başkan göreceksiniz” deyip sürekli bunu dile getirmekteydi. Maalesef ki artık son alınan galibiyetten sonraki prim dağıtma yanlışlığında görüşlerimizi belirttik. Bu şekilde dağıtım adil olmadığını söyleyince de yine biz yönetim kurulu arkadaşlarımıza “susun” diyerek “parayı ben veririm beğenmezseniz bulun başka başkan ben istifa ederim” dedi. Ki son 1 ayda bunu 5 kez yaptı.

Söz hakkımızın ya da görüşümüzün olmadığı bu düzende bizler yönetim kurulunda olan arkadaşlar olarak çok sevdiğimiz Yenicami camiasındaki görevimizden istifa ettik. Bu arada başkanımız hep sistem der ya, görevde olduğumuz 3 ay içerisinde hep dile getirdiğimiz kulüp binasındaki resimlerde görünen elektrik tesisatlarındaki gerek yerde kırık elektrik panoları, çıplak elektrik kabloları, bunları dile getirdiğimiz halde maalesef halen yapılmadı. Ki özellikle yakında yağmurlar geleceğinden dolayı sıkıntı yaşayacağımızı söylediğimiz halde.

Şimdi ona biz soruyoruz nerde söylediği sistem? Bizler Yenicami Spor Kulübü sevdalıları olarak her zaman kulübümüzün destekçisi ve yanında olacağız.

