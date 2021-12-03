Pota’nın açılışı GAÜ’den

Basketbolda U20 Erkekler Ligi’nde üçüncü hafta başlarken Girne Amerikan Üniversitesi, Soyerspor’u mağlup ederek sezonun ikinci galibiyetini aldı. Ali Haydar maçın en skorer ismi oldu

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen U20 Erkekler Ligi’nde üçüncü hafta 2 Aralık Perşembe günü oynanan Soyerspor – Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) karşılaşması ile başladı.

Atatürk Spor Salonu’nda yer alan karşılaşmayı 60-52 kazanan GAÜ sezonun ikinci galibiyetini hanesine yazdırdı.GAÜ galibiyete 9-14, 23-29, 32-49 ve 52-60’lık periyotlarla uzandı. GAÜ’den 22 sayı ile oynayan Altay Ali Haydar maçın en skorer ismi, Soyerspor’dan 20 sayı kaydeden Halil Beyazsaçlı ise takımının en skorer ismi olarak maçı tamamladı.

Lige 4 Aralık’ta oynanacak Mağusa Gelişim Akademisi (MGA) – Koopspor karşılaşması ile devam edilecek. Program şöyle:

4 Aralık Cumartesi

Mağusa Arena: MGA –Koopspor (15.00)

6 Aralık Pazartesi

Atatürk Spor Salonu: Çetinkaya – YDÜ (19.00)

