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Pota’nın açılışı GAÜ’den

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Basketbolda U20 Erkekler Ligi’nde üçüncü hafta başlarken Girne Amerikan Üniversitesi, Soyerspor’u mağlup ederek sezonun ikinci galibiyetini aldı. Ali Haydar maçın en skorer ismi oldu

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Pota’nın açılışı GAÜ’den
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KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen U20 Erkekler Ligi’nde üçüncü hafta 2 Aralık Perşembe günü oynanan Soyerspor – Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) karşılaşması ile başladı.
Atatürk Spor Salonu’nda yer alan karşılaşmayı 60-52 kazanan GAÜ sezonun ikinci galibiyetini hanesine yazdırdı.GAÜ galibiyete 9-14, 23-29, 32-49 ve 52-60’lık periyotlarla uzandı. GAÜ’den 22 sayı ile oynayan Altay Ali Haydar maçın en skorer ismi, Soyerspor’dan 20 sayı kaydeden Halil Beyazsaçlı ise takımının en skorer ismi olarak maçı tamamladı.
Lige 4 Aralık’ta oynanacak Mağusa Gelişim Akademisi (MGA) – Koopspor karşılaşması ile devam edilecek. Program şöyle:
4 Aralık Cumartesi
Mağusa Arena: MGA –Koopspor (15.00)
6 Aralık Pazartesi
Atatürk Spor Salonu: Çetinkaya – YDÜ (19.00)
 
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