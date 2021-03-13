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Rize galibiyeti hatırladı

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Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Karadeniz ekibi, ligde 8 maçlık galibiyet özlemine son verdi

Rize galibiyeti hatırladı

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Suat Arslanboğa, Osman Gökhan Bilir, Deniz Caner Özaral

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Selim Ay, Talbi, İsmail Köybaşı, Dokovic, Baiano (Dk. 81 Michalak), Fernando (Dk. 64 Sabo), Samudio (Dk. 90+1 Emir Dilaver), Boldrin (Dk. 81 Abdullah Durak), Skoda (Dk. 90+1 Soderlund)

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov (Dk. 89 Soner Örnek), Bilong, Pablo Santos, Katranis, Aabid (Dk. 77 Kamara), Ribeiro, Boupendza, Akintola Traore, Diouf

Gol: Dk. 71 Boldrin (Çaykur Rizespor)
 

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmada Çaykur Rizespor güldü. 

Fernando Boldrin'in 71. dakikada kaydettiği golle galibiyete uzanan Karadeniz temsilcisi, ligdeki 8 maçlık "3 puan" hasretine yeni teknik direktörü Bülent Uygun yönetiminde son verdi.

Bu sonuçla  Çaykur Rizespor ligde puanını 31'e yükseltirken, Atakaş Hatayspor 46 puanda kaldı.

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