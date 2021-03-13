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Benzema Real'e hayat verdi

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Benzema Real'e hayat verdi

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 27. haftasında Real Madrid, sahasında Elche'yi 2-1 mağlup etti. Başkent ekibine galibiyeti getiren goller Karim Benzema'dan geldi.
Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip Elche, 61. dakikada Dani Calvo'nun golüyle öne geçti.

Real Madrid'in Fransız forveti Karim Benzema, 73 ve 90+1. dakikalarda attığı gollerle takımını 2-1'lik galibiyete taşıdı.

Puanını 57'ye çıkaran Madrid ekibi maç fazlasıyla ikinci sıraya yükselirken, 24 puanlı Elche 17. sırada kaldı.

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