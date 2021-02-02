Salgın Avrupa'da transferi de vurdu

Koronavirüs salgını futbolu mali boyutlarıyla da etkilemeye devam ediyor. Avrupa'nın 5 büyük ligindeki takımlar, ara transfer dönemindeki bonservis harcamalarını geçtiğimiz döneme göre büyük ölçüde azalttı

Koronavirüs salgını futbolda ara transferi de vurdu.

Pandemi nedeniyle dünyanın en çok kazanan 20 futbol takımının 2 milyar euro gelir kaybına uğradığı tahmin edilirken, ekonomik darboğazdan geçen futbol kulüpleri son yıllara oranla bu ara transferde daha temkinli davrandı.

Bu nedenle Avrupa'nın 5 büyük ligindeki takımların bonservis harcamasında büyük düşüş oldu.

Geçen sezon ara transfere 930 milyon euro harcayan bu takımların kasasından, pandeminin gelirlerini büyük oranda düşürmesiyle bu ara transferde 262 milyon euro çıktı.

Ocak ayı boyunca 85.5 milyon euroluk transfer harcaması yapan Premier Lig kulüplerini, yaklaşık 78 milyon euro ile Serie A ve 48.5 milyon euro ile Bundesliga izledi.

Türkiye ise Süper Lig'in 23 milyon 830 bin euroluk bonservis harcamasıyla 8'inci sırada yer aldı.

Ara transferde 3 futbolcuyu kadrosuna katan, 7 ismi de başka takımlara gönderen Premier Lig ekibi West Ham United, 26 milyon 400 bin euroyla en çok harcayan takım oldu.

Geçen yıl aynı dönemde Bundesliga ekibi Hertha Berlin, 78 milyon euro transfer harcamasıyla listenin başında yer alıyordu.

