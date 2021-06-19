Rifat, Mesarya'nın radarında

Küçük Kaymaklı’nın yeni sezon kadrosunda yer almayacak olan Rifat Hacıarifoğlu’na kulübü, başka takımlarla görüşme izni verdi.
Rifat Hacıarifoğlu için Süper Ligin yeni ekibi Mesarya devreye girdi. Sarı kırmızılı kulüp Rifat’a transfer teklifinde bulunurken, görüşmeler sürüyor.
Rifat Hacıarifoğlu, Türkiye Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Ürgüpspor’a gitmiş ancak takımının lige katılmama kararı sonrasında ülkeye dönmüştü.
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