Rifat Berkel'den şok karar

K-Pet 1. Lig'in doğu bölgesinin köklü kulüplerinden L.Gençler Birliği'nde geçtiğimiz hafta yapılan genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Rifat Berkel, geçen süre içinde gerek yönetim oluşturmada gerekse destek çalışmalarında istediği desteği bulamadığı gerekçesiyle istifa ettiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Rifat Berkel'in yaptığı paylaşım şöyle:

Değerli basın mensupları. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen olanüstü genel kurulda başkanlığa aday olmayacağımı daha önce açıklamış olmama rağmen genel kurulda yapılan destek beyanlarına istinaden başkanlığa devam kararı almıştım. Ancak geçen bir haftalık süreçte gerek yönetim kurulu oluşturma konusu gerekse yapmış olduğum görüşmelerde Larnaka Gençler Birliği kulübü için faydalı olabileceğimiz bir ortam yakalayamadım. Bu nedenle yeni sezona hazırlık ve gerekli transferlerin yapılabilmesine fırsat vermek amacıyla görevi bıraktığımı açıklamak isterim.

19 Ağustos Çarşamba akşamı başkanlık seçimi gündemiyle olağanüstü genel kurulda seçilecek yeni başkan ve yönetime de başarılar dilerim. Başkanlığım süresince bana destek olan herkese teşekkür ederken Gençler Birliği kulübüne desteğinin yeni başkan doneminde de devam edeceğini de vurgulamak isterim."