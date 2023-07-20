Hamitköy, Süper Lig hedefiyle sahada

Yeni sezonda Birinci Ligde mücadele edecek olan Hamitköy, 2023 – 2024 sezonu hazırlıklarına Çarşamba günü başladı.
Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadında yapılan ilk antrenmanı başkan Evren Mannaş ve yöneticiler de izlerken, kırmızı siyahlı takım Süper Lig hedefiyle antrenmanlarına başladı.
Teknik direktör Ahmet Sakallı, yardımcı antrenörler Erkut Mantar ve Mehmet Binboğa ile kaleci antrenörü Latif Sakar yönetiminde yapılan ilk antrenmana yeni transferler Ersan Öztürk, Hasan Tulum ve Türkiyeli kaleci Mahmut Demirgan da katıldı.
Antrenman öncesinde başkan Evren Mannaş ve teknik direktör Ahmet Sakallı takıma konuşma yaparak, hedeflerinin Süper Lige yükselmek olduğunu futbolculara aktardılar.
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