Puansız takım kalmadı

AKSA BİRİNCİ LİG 6.HAFTA PANORAMASIAksa 1. Ligin 6. Haftası oynanan 8 maçla tamamlanırken, liderlik koltuğunda oturan M.Değirmenlik takipçisi ile puan farkını açtı.MiracleDeğirmenlik’in haftayı 3 puanla kapattığı haftada takipçisi Gönyeli’ninBaf Ülkü Yurdu’na yenilmesiyle puan farkı 4’e çıktı. Baf Ülkü Yurdu’nun ilk galibiyeti ve ilk puanlarını almasıyla ligde galibiyetsiz ve puansız takım kalmazken, M. Değirmenlik, Esentepe ve M.HacıaliYılmazköy takımları 6. Haftayı da yenilgisiz kapattılar.Altıncı haftada oynanan 8 maçın 4 maçı beraberlikle sonuçlanırken, 3 maçı ev sahipleri bir maçı ise deplasman takımı kazandı. Deplasmanda kazanan tek takım rakibi U. Maraş’ı 1 -0 mağlup eden Esentepe oldu.Bu hafta oynanan maçlarda sadece 20 gol atılarak bu sezonun en az gol atılan haftası oldu. En farklı galibiyeti lider M.Değirmenlik, konuk ettiği Girne Halk Evi’ni 3 – 0 yenerek alırken, gol sesi çıkmayan maç ise Hamitköy – D. C Çanakkale maçı oldu.Ligde en fazla golü atan takım 21 golle M.Değirmenlik olurken, en az golü yiyen takımlar ise Esentepe ve M.Değirmenlik oldular. En fazla gol yiyen takım 15 golle Geçitkale oldu.Aksa 1. Lig’de gol krallığı yarışında zirvede olan Değirmenlik’ten Kasım 2 gol daha atarak gol sayısını 12 yaparken, takipçisi Gönyeli’den İlyas Yılmaz da bir gol atarak gol sayısını 10 yaptı. Onları bu hafta da golünü atan Mormenekşe’den Erhan Çınar 7 golle takip ediyor.Birinci Lig’de bu hafta toplam 36 sarı kart, 2 de kırmızı kart gösterilirken, en fazla kart gösterilen maç 9 kartla Düzkaya – Mormenekşe maçı oldu. Bu hafta yalnızca Ozanköy’den 2 futbolcu kırmızı kart gördü.Sezona kadrosundan oldukça önemli isimleri göndererek genç isimlerle başlayan ve ilk 5 hafta da puan alamayan Baf Ülkü Yurdu konuk ettiği zirve yarışında olan Gönyeli’yi 2 -1 mağlup ederek ilk galibiyetini ve puanlarını aldı. Önemli bir galibiyet alan Baf Ülkü Yurdu takımı haftanın takımı olmayı hak etti.Mormenekşe takımının konuk olduğu Düzkaya karşısında takımının defansında ayakta kalan ismi olan ve mağlubiyetten son dakikada atttığı golle kurtaran FetinBeyitoğluları haftanın futbolcusu oldu.Bu sezon ilk kez 1. Lig’de mücadele eden Geçitkale takımının genç teknik direktörü İzzet Kaçmaz, konuk ettikleri Yalova karşısında ikinci devrede yaptığı oyun değişiklikleri ve takımını oyunda tutması sonucunda galibiyeti elde ederek haftanın teknik adamı olmayı hak etti.Zorluk derecesi yüksek maçlardan biri olan Unimar Maraş – Esentepe maçının orta hakemliğini yapan Emre Öztaşlı, pozisyonlara yakınlğı, çaldığı düdükler ve yardımcılarıyla uyumuyla haftanın hakemşi olmayı hak etti.Emek(Esentepe), Cemil (Geçitkale), Onur(Baf Ü. Yurdu), Hüseyin Deynekli(M. Değirmenlik)Ali Kurt (Baf Ülkü Yurdu), Eral Ekşi (Geçitkale), Hüseyin Sadıklar (M.Değirmenlik), Yekta Polat (Geçitkale), Emre Mutlu(Esentepe), Malik(Binatlı), Aytan(Baf Ü. Yurdu), Semih Ünaldı(M.Değirmenlik), Yunus E. Bal(M.H. Yılmazköy), Kasım Tağman(Değirmenlik), Erhan Çınar(Mormenekşe)Düzkaya – Mormenekşe: 2 – 2M.Değirmenlik – Girne H.Evi: 3 – 0Ünimar Maraş – Esentepe: 0 – 1Hamitköy – D.C.Çanakkale: 0 – 0Geçitkale – Yalova: 2 – 1BafÜ.Yurdu – Gönyeli: 2 – 1Ozanköy – Lapta: 2 – 2M.H.Yılmazköy – Binatlı: 1 – 1Girne H. Evi – GeçitkaleBinatlı – HamitköyMormenekşe – M. DeğirmenlikM. HacıaliYlımazköy – OzanköyGönyeli – LaptaEsentepe – Baf Ü. YurduYalova - U. MaraşDem’s C. Çanakkale – Düzkaya