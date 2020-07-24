Play-Outta düdükler, Eran ve Hamamcıoğlu’nda

Çanakkale, 19 puan Karşıyaka, 19 puan Bostancı Bağcıl, 18 puan Lapta, 18 puan

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet 1. Lig'de Play-Out 2.hafta programı ve maçları yönetecek hakemler açıklandı.Play-Out 1.hafta maçlarına son 2 sırada başlayan Bostancı Bağcıl ile Çanakkale’in Lapta ve Karşıyaka’yı mağlup etmeleriyle Çanakkale ilk sıraya yerleşti. Bostancı Bağcıl ise Lapta ile puanları eşitledi.Play-Out 2.hafta maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:Bostancı Bağcıl – Karşıyaka, Atatürk Stadı, Kerem EranLapta – Çanakkale, Esat Erdoğmuş Stadı, Utku HamamcıoğluPlay out sıralaması ve takımların puanları şöyle: