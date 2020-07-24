Play-Outta düdükler, Eran ve Hamamcıoğlu’nda

Play-Out 1.hafta maçlarına son 2 sırada başlayan Bostancı Bağcıl ile Çanakkale’in Lapta ve Karşıyaka’yı mağlup etmeleriyle Çanakkale ilk sıraya yerleşti. Bostancı Bağcıl ise Lapta ile puanları eşitledi.
Play-Out 2.hafta maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
Bostancı Bağcıl – Karşıyaka, Atatürk Stadı, Kerem Eran
Lapta – Çanakkale, Esat Erdoğmuş Stadı, Utku Hamamcıoğlu
Play out sıralaması ve takımların puanları şöyle:
- Çanakkale, 19 puan
- Karşıyaka, 19 puan
- Bostancı Bağcıl, 18 puan
- Lapta, 18 puan