Play-Off maçları Şimşek ve Dayı’nın

Gençler Birliği’nin, Girne Halk Evi’ni mağlup etmesi sonrasında, Yalova’yı mağlup eden Esentepe ile Gençler Birliği, Girne Halk Evi ile olan puan farkını 3’e indirdiler. Böylelikle Süper Lige yükselecek 3. takım için 3 takım da iddialı duruma geldi.
26 Temmuz Pazar günü saat 17:45’te oynanacak olan Play-Off 2.hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
Yalova – Girne Halk Evi, Gönyeli Stadı, Serkan Şimşek
Esentepe – Gençler Birliği, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Fehim Dayı
Play off puan durumu şöyle:
- Girne Halk Evi, 31 puan
- Esentepe, 28 puan
- Gençler Birliği, 28 puan
- Yalova, 24 puan