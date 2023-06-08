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Özbahar Karşıyaka’yla anlaştı

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Özbahar Karşıyaka’yla anlaştı
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AKSA Süper ligin yeni temsilcisi Miracle Karşıyaka Ali Özbahar’ınopsiyonunu kullanarak oyuncuyu yeni sezon öncesi takımında tutmayı başardı. Oyuncu ile bir araya gelen Miracle Karşıyaka kulüp başkanı Umut Düzdaban, Ali Özbahar ile yeni sezonda yine birlikte olacakları için son derece mutlu olduklarını oyuncu ile her konuda anlaştıklarını ve opsiyonunu kullanarak yeni sezonda oyuncunun Miracle Karşıyaka forması giyeceğini belirtti.
 
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