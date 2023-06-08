BTM 2. Lig heyecanı başlıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de sezon bugün oynanacak karşılaşmalarla başlıyor.
Oniki grupta toplam 48 takımın grup mücadelesi vereceği BTM 2. Lig’de takımlar kadrolarına yaptıkları önemli transferlerle kadrolarını güçlendirdiler.
Çift devreli lig usulüne göre oynanacak grup maçları sonucunda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselecek.
Ligde çeyrek finalin akabinde yarı final ve final maçları oynanacak. Lig sonunda 3 takım adını İktisatbank BTM 1.Lig'e yazdıracak.
İktisatbank BTM 2. Lig 1.Hafta programı
1.GRUP
10 Haziran 2023, Cumartesi
17.30 Denizli Bilal İyigün Stadı’nda Yedidalga Aksu SK – Gaziveren SK
11 Haziran 2023, Pazar
17.30 Doğancı Emek Stadı’nda Doğancı SK – Süleymanlar Autos Yeşilyurt SD
2.GRUP
9 Haziran 2023, Cuma
17.30 Güzelyurt Sentetik Sahası’nda Serhatköy SK – Akçay SK
11 Haziran 2023, Pazar
17.30 Zümrütköy Stadı’nda Zümrütköy SK – Gayretköy GSK
3.GRUP
10 Haziran 2023, Cumartesi
17.30 Güzelyurt BÜY Alpay Volkan Sahası’nda Kalkanlı SK – Çamlıbel SK
11 Haziran 2023, Pazar
17.30 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Sadrazam Kayalar SK – Tepebaşı SK
4.GRUP
11 Haziran 2023, Pazar
17.30 Güzelyurt BÜY Alpay Volkan Sahası’nda Şirinevler SK – AtollKozanköy SK
5.GRUP
9 Haziran 2023, Cuma
17.30 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda Ağırdağ Boğaz TSK – Doğukent SK
10 Haziran 2023, Cumartesi
17.30 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Doğruyol Pınarbaşı ÇSK – Haspolat SGSK
6.GRUP
10 Haziran 2023, Cumartesi
17.30 Görneç Üç Şehitler Stadı’nda Yeniceköy ZSK – Aslanköy SK
11 Haziran 2023, Pazar
17.30 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Taşkent TSK – Alayköy SKKD
7.GRUP
9 Haziran 2023, Cuma
17.30 Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda Dilekkaya ASK – Gaziköy SK
11 Haziran 2023, Pazar
17.30 Gaziköy Şenol Stadı’nda Kırıkkale TSK – Pergama SD
8.GRUP
10 Haziran 2023, Cumartesi
17.30 Tatlısu Rauf Raif Denktaş Stadı’nda Tatlısu Seracılar SK – Alaniçi YSK
17.30 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Bahçeli SK – Serdarlı GB
9.GRUP
10 Haziran 2023, Cumartesi
17.30 Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Yenişehir SK – SB Ticaret Güvercinlik İYSK
11 Haziran 2023, Pazar
17.30 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Korkuteli GD – Çayönü SK
10.GRUP
9 Haziran 2023, Cuma
17.30 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Royal Sun Ötüken TKOSK – Mutluyaka HSK
10 Haziran 2023, Cumartesi
17.30 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Tuzlaspor – Boğaziçi SK
11.GRUP
9 Haziran 2023, Cuma
17.30 İskele Cumhuriyet Stadı’nda Sun RepublicYarköy PGSK – Ergazi GSK
11 Haziran 2023, Pazar
17.30 İskele Cumhuriyet Stadı’nda Civisil SK – Bafra SK
12.GRUP
9 Haziran 2023, Cuma
17.30 KumyalıŞht. Süleyman Gül Stadı’nda Halil FalyalıKumyalı SK – Yedikonuk SK
11 Haziran 2023, Pazar
17.30 Yenierenköy 8 Ağustos Stadı’nda Sipahi TSK – Dipkarpaz TSK
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