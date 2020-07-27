BTM’de tribünler doldu taştı

İsa TABAK
Bölgeler Terfi müsabakaları (BTM) İkinci Ligde 2020 sezonu başlarken, 7 grupta oynanan maçlarda tribünler doldu taştı.
Karpaz bölgesinden, Güzelyurt’a kadar uzanan coğrafyada, oynanan maçlara gösterilen ilgi, büyük özlemle beklenen lige duyulan özlemin de kanıtı oldu.
Taraftarların birlikte izledikleri maçlarda olumsuz olayların da olmaması futbola daha da güzellik kattı.
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