Ortaköy'de futbol şenliği

Ülkemizin spor malzemeleri satan mağazalarından UHL Sport genç yıldızları turnuvada buluşturuyor. Ortaköy Sahasında bugün saat 17:00’de başlayacak olan turnuvaya Küçük Kaymaklı, Yenicami, Gönyeli, Göçmenköy ve Perçinci futbol kulübü katılacak.
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