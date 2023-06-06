banner913
banner932
19. Kıbrıs Tiyatro Festivali perdelerini açtı
19. Kıbrıs Tiyatro Festivali perdelerini açtı
18 0
Çocuklar bayram etti
Çocuklar bayram etti
14 0
 
Yamaçparaşütünde KKTC ekibinden çifte birincilik
Yamaçparaşütünde KKTC ekibinden çifte birincilik
12 0
Orta dereceli okullarda Akademik Çalışma Takvimi’nde düzenlemeye gidildi
Orta dereceli okullarda Akademik Çalışma Takvimi’nde düzenlemeye gidildi
121 0
Cumhurbaşkanı Tatar’dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Tatar’dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı
14 0
Değirmenlik Akıncılar Belediyesi'nden çocuk şenliği
Değirmenlik Akıncılar Belediyesi'nden çocuk şenliği
16 0
Lefke şenlendi
Lefke şenlendi
27 0
banner915

Zehie Helin Reessur Kadınlar Kıbrıs Kupası’nda final günü

banner476

banner825
Zehie Helin Reessur Kadınlar Kıbrıs Kupası’nda final günü
banner931
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Zehie Helin Reessur Kadınlar Kıbrıs Kupası sahibini buluyor.
ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK ile Mağusa Spor Akademisi takımları kupayı müzesine götürmek için mücadele edecekler.
Final karşılaşması 7 Haziran 2023 Çarşamba akşamı saat 19.00’da Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak. Merkez Hakem Kurulu, ChinaBazaar Gençlik Gücü – Mağusa Spor Akademisi final maçına ise Mustafa Çukur’u atadı. Son yıllardaki başarılı performansıyla dikkat çeken Mustafa Çukur, final maçında görev yapacak.
FİNALE NASIL GELDİLER?
ChinaBazaar Gençlik Gücü takımı final yolculuğunda çeyrek finalde Küçük Kaymaklı'yı, yarı finalde ise Yonpaş Dumlupınar'ı elerken, Dem'sCons. Mağusa Spor Akademisi de çeyrek finalde Merit Alsancak Yeşilova'yı, yarı finalde ise Vadili'yi mağlup ederek finale yükseldi.
 
 
banner952
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.