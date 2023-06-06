Zehie Helin Reessur Kadınlar Kıbrıs Kupası’nda final günü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Zehie Helin Reessur Kadınlar Kıbrıs Kupası sahibini buluyor.

ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK ile Mağusa Spor Akademisi takımları kupayı müzesine götürmek için mücadele edecekler.

Final karşılaşması 7 Haziran 2023 Çarşamba akşamı saat 19.00’da Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak. Merkez Hakem Kurulu, ChinaBazaar Gençlik Gücü – Mağusa Spor Akademisi final maçına ise Mustafa Çukur’u atadı. Son yıllardaki başarılı performansıyla dikkat çeken Mustafa Çukur, final maçında görev yapacak.

FİNALE NASIL GELDİLER?

ChinaBazaar Gençlik Gücü takımı final yolculuğunda çeyrek finalde Küçük Kaymaklı'yı, yarı finalde ise Yonpaş Dumlupınar'ı elerken, Dem'sCons. Mağusa Spor Akademisi de çeyrek finalde Merit Alsancak Yeşilova'yı, yarı finalde ise Vadili'yi mağlup ederek finale yükseldi.



