Orhan ameliyat oldu

Bonservisi Mağusa Türk Gücü’nde bulunan ve geçtiğimiz sezonu Mesarya’da geçiren başarılı sol kanat oyuncusu Orhan Kalaycı, trafik kazası geçirdi.

Motoruyla kaza yapan Orhan Kalaycı yüzüne darbe alırken, burnunda kırıklar oluştu. Burnundaki kırıklardan dolayı acil olarak ameliyata alınan Orhan’ın ameliyatı başarılı geçerken, kendisi gibi futbolcu olan kardeşi Yunus Kalaycı, Orhan’ın yanından hiç ayrılmadı.



