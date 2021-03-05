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BAL’ın gözdesi Dumlupınarlılar

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BAL’ın gözdesi Dumlupınarlılar
Necati KÜLAHLILAR
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 2020 – 2021 futbol sezonunu iptal etmesinin ardındanfutbolcuları Türkiye Bölgesel Amatör Ligden (BAL) transfer teklifi alan Yonpaş Dumlupınar’ın 3 futbolcusuna daha teklif geldi.
Aydın Yıldızspor’a giden Mehmet Altın’dan sonra Eray, Olcay ve Mert’e transfer teklifi yapan 1461 Trabzonspor, Yonpaş Dumlupınar’ın 3 futbolcusuna daha teklif de bulundu. Yıldıray Fenercioğlu, Emre Soytürk ve Osman Şanverdi de 1461 Trabzonspor’dan gelen teklifi değerlendirmeye başladılar.
 
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