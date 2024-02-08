Mesarya U-16 takımı maç kaybetmeden elendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi’nde çeyrek final maçlarından olan Mesarya – Küçük Kaymaklı eşleşmesinde ilk maç gibi 2. maç da berabere tamamlanmıştı. 1 – 1 tamamlanan Hasan Bardakko Stadındaki maç sonunda Mesarya penaltı vuruşları sonunda Küçük Kaymaklı’ya 4 – 3 mağlup olmuştu. Böylelikle gurubunu puan kayıpsız, namağlup tamamlayan Mesarya, çeyrek finalde de yenilmeden Asbuzu U16 Ligi’nde elendi.

Öte yandan Mesarya Kulübü bu başarılarından dolayı başta alt yapı koordinatörü Umut Güden olmak üzere futbolcu ve yöneticileri kutlayan bir mesaj yayınladı. Mesaj şöyle:

“Kulübümüzde ağustos ayında alt yapı koordinatörü olarak göreve başlayan Umut Güden 2 ay lık kısa bir sürede farkını ortaya koyarak 0 dan büyük fedakarlıklarla büyük emeklerle kurulan U 16 takımımız dün oynadığı Küçük Kaymaklı maçında seri penaltılar sonucunda bu sezonu tamamlamıştır. Ligi namağlup olarak tamamlayan çocuklarımız yaş ortalamaları bir çok takımdan küçük olmasına rağmen çok başarılı performans sergilemiştir. Bu kategoride öğrenmek, tecrübe etmek kupa kazanmak kadar değerlidir. Bu bir başlangıçtır. Tüm kategorilerde çocuklarımızı yetiştirmeye devam edeceğiz Mesarya Spor Kulübü'nün geleceği olan bu çocuklar bizim nezdimizde şampiyon dur. Bu süreçte ciddi fedakarlık yaparak takımımızın yanında olan Muzaffer Toklu İrfan Esendağlı ve İsmail Şengül'e ayrıca teşekkür ederiz.”

