Northernland Kıbrıs Kupası ilk tur programı açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası’nda 1. tur eşleşmeleri 21 – 22 Ocak 2023 tarihlerinde oynanacak. 21 – 22 Ocak tarihlerinde, Cumartesi ve Pazar günleri saat 13:00’te oynanacak karşılaşmaların programı şöyle;
21 Ocak 2023, Cumartesi
13.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Yeniboğaziçi-Yenicami
13.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Çetinkaya-PeraG.Birliği
13.00 Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda K.Kaymaklı-Esentepe
13.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda Düzkaya-Gönyeli
13.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Binatlı-Cihangir
13.00 Gönyeli Stadı’nda Yalova-Mesarya
13.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Dörtyol-Doğan T.Birliği
13.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı’nda M.Karşıyaka-ChinaB.G.Gücü
22 Ocak 2023, Pazar
13.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Türk Ocağı-İncirli
13.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda Hamitköy-Lapta
13.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mormenekşe-MeritA.Yeşilova
13.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Göçmenköy-Yenierenköy
13.00 Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Lefke-BafÜ.Yurdu
13.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Y.Dumlupınar-Girne H.Evi
13.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda M.Değirmenlik-Ünimar Maraş
13.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı’nda M.HacıaliYılmazköy-MağusaT.Gücü
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.