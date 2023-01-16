Northernland Kıbrıs Kupası ilk tur programı açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası’nda 1. tur eşleşmeleri 21 – 22 Ocak 2023 tarihlerinde oynanacak. 21 – 22 Ocak tarihlerinde, Cumartesi ve Pazar günleri saat 13:00’te oynanacak karşılaşmaların programı şöyle;



21 Ocak 2023, Cumartesi

13.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Yeniboğaziçi-Yenicami

13.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Çetinkaya-PeraG.Birliği

13.00 Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda K.Kaymaklı-Esentepe

13.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda Düzkaya-Gönyeli

13.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Binatlı-Cihangir

13.00 Gönyeli Stadı’nda Yalova-Mesarya

13.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Dörtyol-Doğan T.Birliği

13.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı’nda M.Karşıyaka-ChinaB.G.Gücü

22 Ocak 2023, Pazar

13.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Türk Ocağı-İncirli

13.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda Hamitköy-Lapta

13.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mormenekşe-MeritA.Yeşilova

13.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Göçmenköy-Yenierenköy

13.00 Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Lefke-BafÜ.Yurdu

13.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Y.Dumlupınar-Girne H.Evi

13.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda M.Değirmenlik-Ünimar Maraş

13.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı’nda M.HacıaliYılmazköy-MağusaT.Gücü

